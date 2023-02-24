Элтон Джон поддержал Украину: что известно
Фонд артиста пожертвовал 125 тысяч долларов.
Британский исполнитель Элтон Джон - друг Украины. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Инстаграме, певец пожертвовал Украине $125 тысяч (почти 5 млн гривен).
Читай также: United24 продадут спецпартию "Артемсоли", чтобы помочь ВСУБлаготворительный фонд Элтона через платформу UNITED24 выделил деньги на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Они помогут предоставить качественное лечение людям, которые живут со СПИДом и ВИЧ.
Как сообщает "Обозреватель", комментируя свою помощь, Джон вспомнил о концерте в Украине в 2007 году.
"В один прекрасный весенний вечер 2007 года, глядя на 300-тысячную толпу, я пообещал народу Украины, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь преодолеть кризис СПИДа. Через год после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, я с болью в сердце наблюдаю, как разрушения продолжают уносить жизнь. Кроме огромных человеческих жертв и разрушений, под угрозой оказались поразительные успехи Украины в преодолении эпидемии ВИЧ-инфекции", - признался Элтон.