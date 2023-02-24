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Элтон Джон поддержал Украину: что известно

Фонд артиста пожертвовал 125 тысяч долларов.

Автор: Шапарь Анастасия
Элтон Джон поддержал Украину: что известно
Элтон Джон.
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Британский исполнитель Элтон Джон - друг Украины. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Инстаграме, певец пожертвовал Украине $125 тысяч (почти 5 млн гривен).

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Благотворительный фонд Элтона через платформу UNITED24 выделил деньги на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Они помогут предоставить качественное лечение людям, которые живут со СПИДом и ВИЧ. 

Как сообщает "Обозреватель", комментируя свою помощь, Джон вспомнил о концерте в Украине в 2007 году.

"В один прекрасный весенний вечер 2007 года, глядя на 300-тысячную толпу, я пообещал народу Украины, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь преодолеть кризис СПИДа. Через год после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, я с болью в сердце наблюдаю, как разрушения продолжают уносить жизнь. Кроме огромных человеческих жертв и разрушений, под угрозой оказались поразительные успехи Украины в преодолении эпидемии ВИЧ-инфекции", - признался Элтон.

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Теги:
Элтон Джон, помощь, война в Украине

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