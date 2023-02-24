Победительнице «Холостяка-9» Даше Квитковой понадобится операция

Блогерша рассказала о небольших проблемах со здоровьем

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая в 2019 году стала победительницей шоу «Холостяк», призналась поклонникам, что нуждается в хирургическом вмешательстве.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис бывшая жена ведущего Никиты Добрынина рассказала, что была на приеме у врача, и он посоветовал ей сделать операцию. Звезда добавила, что уже выбрала дату для процедуры.

Квиткова успокоила фанов, отметив что ничего серьезного с ее здоровьем не произошло. Операция нужна для восстановления ее организма после беременности. Другими подробностями Даша пока не поделилась.

«Сегодняшнее утро началось с консультации врача и договоренности об операции. Ничего серьезного, но по-женски нужно после беременности. У меня ничего серьезного, это больше для восстановления, просто никогда не нужно забивать на свое здоровье», — написала блогерша.

Даша Квиткова готовится к операции Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова нуждается в операции Фото: instagram.com/kvittkova

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