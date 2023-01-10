Распрощался с кудрями: солист Måneskin изменил прическу

Как теперь выглядит победитель Евровидения-2021 Дамиано Давид

Автор: Коваленко Наталья

Итальянский исполнитель Дамиано Давид, который стал всемирно известный после победы на Евровидении-2021 в составе группы Måneskin, удивил поклонников неожиданной сменой имиджа.

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Музыкант решил распрощаться с кудрями и побрил голову. Результатами бьюти-эксперимента Дамиано поделился на официальной странице Måneskin в Инстаграм. Таким образом, коллектив хотел привлечь внимание к выходу новой песни 13 января.

«Ходят слухи, что Дамиано полностью побрил голову GOSSIP feat. @tommorello выйдет 13 января», — говорится в публикации.

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