LELÉKA ответила финалисту Евровидения, который исполнил песню прокремлевской Тату

Виктория Лелека отреагировала на то, что Akylas решил перепеть композицию Я сошла с ума.

Akylas – греческий певец, ставший финалистом "Евровидения 2026" – столкнулся с волной критики после того, как исполнил на одном из своих концертов композицию All The Things She Said/Я сошла с ума российской группы "Тату". Видео с выступлением артист опубликовал в своем инстаграме, где оно быстро привлекло внимание пользователей.

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Под роликом появилось немало комментариев, в частности – от украинцев, выразивших недовольство выбором репертуара. По их мнению, исполнение песни коллектива, участницы которого ассоциируются с поддержкой российской власти, неуместно на фоне полномасштабной войны России против Украины.

К обсуждению присоединилась представительница Украины на "Евровидении 2026" LELÉKA. В своем обращении она подчеркнула, что украинцы уже ряд лет живут в условиях войны, а день публикации видео совпал с Днем траура в Киеве после очередной российской атаки. Певица надеется, что решение исполнить этот трек было следствием неосведомленности, а не сознательного игнорирования контекста.

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Критические комментарии по поводу выступления Akylas появились и в других соцсетях, в частности в Threads. Пользователи обратили внимание, что музыка может иметь политический и общественный контекст, а также напомнили о публичной позиции участниц группы "Тату".

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Ранее участницы коллектива Елена Катина и Юлия Волкова неоднократно попадали под критику из-за своих действий и заявлений. Так, они выступали на временно оккупированных украинских территориях, а Юлия Волкова в 2021 году участвовала в праймериз российской партии "Единая Россия". После начала полномасштабного вторжения группа долгое время не делала четких заявлений о войне, однако в 2025 году возобновила концертную деятельность в России и анонсировала выступления, в том числе – и во временно оккупированном Крыму, что повлекло за собой новую волну возмущения.