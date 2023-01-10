Асмус показала свой пустынный сноубординг в мини-шортах

Звезда Интернов попробовала экстремальный вид спорта в ОАЭ.

Кристина Асмус и 2022-й встречала не в РФ

Российская актриса Кристина Асмус, известная зрителям сериала "Интерны" (выходил на экраны в 2010-2013-м), отдыхает с дочерью в Дубае. Звезда, выступившая против российско-украинской войны в первый день широкомасштабного российского вторжения, понемногу выкладывает посты путешествия.

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Геолокация с ОАЭ появилась на ее инстаграм-странице еще 1 января 2023 года. Тогда она показала свою фотографию с большим стаканом желтой жидкости, украшенной долькой лимона, и шутливо поинтересовалась "Как вы? Где? Скока время? Какой год?" (лексика сохранена).

instagram asmuskristina

Позже отметила, что они второй раз подряд встречают Новый год в Дубае.

"Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня верёвки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая", – подписала вечерний снимок на плавсредстве актриса.

instagram asmuskristina

Затем звезда "Интернов" продемонстрировала, как стоит на руках на краю бассейна, а потом – ягодицы в этом искусственном водоеме.

instagram asmuskristina

Ну а самый свежий на данный момент снимок в ленте Асмус – сноубординг на песке. Для этого подвижного развлечения женщина нацепила короткие шорты.

instagram asmuskristina

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Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус ответила своему бывшему мужу Гарику Харламову, отцу ее 9-летней дочери Анастасии, на то, что он "оставил ей обосанный дом".