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Полякова заколядувала у Астафьевой, Дантеса и Ткача - видео

Певица объявила неделю колядок, чтобы поддержать детей-сирот.

Автор: Шапарь Анастасия
Полякова заколядувала у Астафьевой, Дантеса и Ткача - видео
Оля Полякова.
instagram polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова заколядовала вместе с детьми у звездных друзей - Юрия Ткача, Владимира Дантеса и Даши Астафьевой. Артистка проведет неделю колядок, с 7 по 14 января, чтобы поддержать детей-сирот благотворительного проекта "Детство без войны".

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Звезда отправилась с колядками в прямом эфире в Инстаграме. Подопечные "Детства без войны" спели "Нова радість стала".

7 января колядники пришли к Юрию Ткачу и его дочери Лизе, Владимиру Дантесу и Даше Астафьевой. Дети делились, как живут в Турции, а звезды делились веселыми историями со своего детства. 

Ткач рассказал, как с друзьями колядовал у бабушки, а потом они делили деньги и конфеты. Дантес признался, что получал наибольший процент с колядок, так как лучше всех пел. Астафьева показала в эфире своих пушистых любимцев: Чичико, Пепу и Шефа. 

Следующий эфир запланирован на 11 января. Все собранные деньги пойдут на лечение зубов и чек-ап здоровья 652 детей.

Отметим, что благотворительный проект "Детство без войны" был создан для помощи украинским детям, которые пострадали из-за полномасштабной войны в Украине. Проект занимается эвакуацией сирот, детей, которые лишены родительской опеки или детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Их перевезли в Турцию, где обеспечивают всем необходимым.

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Теги:
Оля Полякова, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Юрий Ткач, колядки

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