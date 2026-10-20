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Астафьева ответила на критику из-за участия в Радиодиктанте-2026

Звезда будет читать Радиодиктант национального единства в этом году

Автор: Коваленко Наталья
Астафьева ответила на критику из-за участия в Радиодиктанте-2026
Астафьева ответила на критику из-за участия в Радиодиктанте-2026 instagram.com/da_astafieva

Украинская модель, певица, ведущая и основательница книжного приложения UnderBooks Даша Астафьева резко ответила на волну хейта в социальных сетях. Поводом для критики стала новость о том, что в этом году она вместе с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым будет читать текст Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

В новом посте в инстаграме звезда иронично обратилась к «Конституционному Суду Фейсбука с Большой Палатой Верховного Тредса», перечислив все абсурдные претензии, которые получила от интернет-пользователей.

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«Объявили о том, что я буду читать Радиодиктант национального единства 2026, и на меня обрушилась лавина хейта. Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"? Безобразие. "Давайте в следующем году еще какую-нибудь Джессику позовем – вкусно плюнем в корешок правописания"», — поделилась Астафьева.

Среди многочисленных упреков в сети хейтеры приминали артистке немало деталей ее прошлого. В частности, некоторые украинцы возмущались, может ли женщина с обложки Playboy объединять нацию. По мнению Астафьевой, хейтеры почему-то считают, что ее образ ассоциируется исключительно с «уединением».

Также в комментариях писали одновременно о том, что она слишком молодая и красивая (люди якобы будут отвлекаться от процесса) и наоборот, что она «старая и некрасивая» и ей пора покупать тонометр. Астафьева отметила, что подобные посты оставляли преимущественно «лысые мужчины старше ее».

Также Дашу упрекали русскоязычным прошлым и участием в женской поп-группе. Некоторых возмутило, что к написанию диктанта относятся «как к забаве», а не как к серьезному испытанию.

В завершение Астафьева подчеркнула абсурдность истерики вокруг того, что текст будет озвучивать человек, профессионально занимающийся аудиокнигами. Она пригласила всех критиков присоединиться к событию и лично проверить ее работу.

«Всех, кто хочет доказать, что я не на своем месте, и всех, кто хочет просто традиционно (или впервые) писать диктант, я приглашаю на трансляцию 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и Суспільного. Достаем двойные листочки», — подытожила она.

Напомним, что Радиодиктант национального единства-2026 традиционно состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. Автором текста в этом году стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

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Теги:
Даша Астафьева, шоу-бизнес

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