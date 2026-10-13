Олейник раскрыл свои эмоции после воссоединения на сцене с Дантесом

Вадим Олейник и Владимир Дантес, когда-то принадлежавшие к группе Дио.фильмы, снова выступили вместе.

Вадим Олейник поделился впечатлениями от совместного выступления с Владимиром Дантесом после продолжительного перерыва. Бывшие участники группы "Дио.фильмы" снова вышли на сцену и вместе исполнили один из своих хитов.

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В интервью Олейник сказал, что сотрудничество с коллегой оказалось удивительно легким, несмотря на то, что они давно не выступали вместе. По словам артиста, между ними сохранились бывший драйв и сценическая энергия, а воссоединение вызвало приятные эмоции и ностальгию.

Особым моментом для певца стало исполнение песни "Дівчина Оля". Олейник был в восторге от возможности снова разделить сцену с Дантесом и вспомнить времена их совместного творчества.

Музыкальная история артистов началась на вокальном проекте, где они познакомились, а затем создали дуэт "Дио.фильмы". Коллектив завоевал популярность в Украине, его песни звучали на радио, а исполнители стали узнаваемыми представителями украинской сцены.

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В 2015 их дуэт прекратил существование, после чего музыканты сосредоточились на сольных карьерах. Дантес продолжил заниматься музыкой и работать на телевидении, а Олейник положил начало собственному проекту OLEYNIK.