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"Это только начало": Дантес написал Свитолиной после ее развода

Владимир Дантес прокомментировал изменение семейного статуса Элины Светолиной.

Автор: Дмитрий Сыч
"Это только начало": Дантес написал Свитолиной после ее развода
У Дантеса есть опыт развода с Дорофеевой
instagram

Элина Свитолина сообщила о разрыве с мужем Гаэлем Монфисом, а затем объяснила свое решение, чтобы развеять многочисленные догадки и обвинения в соцсетях. Однако откровенность теннисистки не прекратила обсуждений изменений ее личной жизни.

В частности, пользователи сети начали предполагать, что развод стал дополнительным ударом для Монфиса, завершившего в сентябре профессиональную теннисную карьеру. Некоторые даже cвязали его выбор уйти из спорта с ситуацией в семье. В то же время, во время прощальной речи спортсмен отмечал, что без поддержки жены оставил бы корт еще раньше. Тогда Свитолина не сдерживала слез.

После попыток объяснить свою позицию теннисистка оставила краткое сообщение в Threads.

"Мне этот мир совершенно понятен", – написала она.

threads

На ее публикацию отреагировал певец Владимир Дантес, также переживший развод. Он выразил Свитолиной поддержку, отметив, что нынешние трудности – это "только начало".

Подписчики в ответ засыпали спортсменку бодрящими словами. Они подчеркнули, что ее личная жизнь не должна становиться поводом к осуждению.

Некоторые пользователи также выразили возмущение из-за бестактных комментариев под сообщениями теннисистки и пожелали ей сил пережить этот непростой период.

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Теги:
спорт, Владимир Дантес, соцсети, личная жизнь, Элина Свитолина, личная жизнь звезд

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