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Дантес показал, как загорает голым у бассейна

Певец прикрылся шляпой известного бренда

Автор: Коваленко Наталья
Дантес показал, как загорает голым у бассейна
Дантес показал, как загорает голым у бассейна instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес опубликовал в своем инстаграме откровенную фотографию. В новом посте шоумен разместил кадр, где позировал полностью обнаженным.

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Дантес лежал на шезлонге у бассейна на уютной террасе под соломенным зонтом. Интимные места исполнитель спрятал за шляпой от бренда известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

«Реклама, за которую мне не заплатили @ruslanbaginskiy, но и не заказывали», — с юмором подписал фото Владимир.

Владимир Дантес снялся обнаженным instagram.com/volodymyrdantes
Владимир Дантес снялся обнаженным instagram.com/volodymyrdantes

Смелый пост мгновенно собрал тысячи лайков и вызвал волну шуток в комментариях, в том числе и от звездных коллег. Даша Астафьева написала: «Аааааааааа я знаю, кто будет диктовать в следующем году диктант». Ведущий Андрей Бедняков также посмеялся над образом артиста: «Шляпа, получается».

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Теги:
Владимир Дантес, шоу-бизнес

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