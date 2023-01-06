Alyona Alyona уходит из Инстаграма: причины
Рэперша успокоила поклонников, что удалит приложение не навсегда.
Украинская рэперша Alyona Alyona решилась на детокс от Инстаграма на несколько недель. Звезда объяснила, что хочет хотя бы месяц не реагировать на сообщения, не проводить часы в Тик-Токе, а просто создавать музыку без соцсетей.
Читай также: alyona alyona объяснила, почему решила худеть: Пытаюсь найти свой дзен с едойЗвезда призналась, что хотела бы устроить подобное на несколько месяцев, но жизнь артиста диктует свои правила.
"Я решила, что в год буду брать несколько пауз для себя. Возможно, в месяц для того, чтобы перевести дух, отдохнуть от соцсетей, набраться новых сил и продолжать вести диалог с подписчиками и слушателями. Не хочется быть токсичным, хочется излучать любовь и добро," - рассказала Алена.
Рэперша пообещала, что немного отдохнет, сделает новую музыку и вернется с новыми силами в соцсети.
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