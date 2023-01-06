Alyona Alyona уходит из Инстаграма: причины

Рэперша успокоила поклонников, что удалит приложение не навсегда.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская рэперша Alyona Alyona решилась на детокс от Инстаграма на несколько недель. Звезда объяснила, что хочет хотя бы месяц не реагировать на сообщения, не проводить часы в Тик-Токе, а просто создавать музыку без соцсетей.

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Звезда призналась, что хотела бы устроить подобное на несколько месяцев, но жизнь артиста диктует свои правила.

"Я решила, что в год буду брать несколько пауз для себя. Возможно, в месяц для того, чтобы перевести дух, отдохнуть от соцсетей, набраться новых сил и продолжать вести диалог с подписчиками и слушателями. Не хочется быть токсичным, хочется излучать любовь и добро," - рассказала Алена.

instagram alyona.alyona.official

Рэперша пообещала, что немного отдохнет, сделает новую музыку и вернется с новыми силами в соцсети.

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