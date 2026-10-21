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Участник «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов запостил милое видео с 5-летней дочерью

Баскетболист показал, как проводит время с ребенком от модели Элины Руденко

Автор: Коваленко Наталья
Участник «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов запостил милое видео с 5-летней дочерью
Участник «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов запостил милое видео с 5-летней дочерью instagram.com/slava5555

Украинский баскетболист Вячеслав Кравцов обнародовал в инстаграме первый пост после громкой премьеры 15-го сезона реалити-шоу «Холостяк». Спортсмен посвятил публикацию самой главной девушке в своей жизни — 5-летней дочери Мелиссе.

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В ролике звездный папа дарит маленькой Мелиссе букет цветов, нежно обнимает ее и общается с ней. «Моя маленькая вселенная. У большого папы — маленькая слабость», — подписал кадры Вячеслав.

Мелисса родилась в феврале 2021 года в браке Кравцова с моделью и обладательницей титула «Вице-мисс Украина-2015» Элиной Руденко. Пара поженилась в 2019 году после знакомства в соцсетях, однако спустя четыре года они расстались. Сейчас дочка вместе с мамой проживает в Барселоне.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, дети звезд

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