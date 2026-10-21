АфишаАфиша
Русский Українська

Гордон показал, как встречает свой день рождения в спортзале

Журналисту исполнилось 59 лет

Автор: Коваленко Наталья
Гордон показал, как встречает свой день рождения в спортзале
Гордон показал, как встречает свой день рождения в спортзале instagram.com/gordondmytro

В среду, 21 октября, известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон празднует день рождения. Ведущему исполнилось 59 лет. В праздничный день именинник продолжил собственную спортивную традицию и опубликовал в инстаграме видео очередного рекорда.

Читай также: Участник «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов запостил милое видео с 5-летней дочерью

Журналист за две минуты выполнил 69 отжиманий от пола. На последних секундах видео Гордон не сдержал ярких эмоций от результата. Свой спортивный пост Гордон подкрепил патриотической подписью.

«69 отжиманий от пола. С днем рождения меня! Слава Украине! Слава ВСУ! Смерть фашистским оккупантам!», — прокомментировал он ролик.

Напомним, что в прошлом году в честь своего 58-летия журналист сделал 58 повторений. Так что в этот раз он превзошел свой результат на 11 отжиманий.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Дмитрий Гордон, шоу-бизнес, день рождения звезд

Статьи по теме

Никитин поведал о трудностях в работе с Данилко
Никитин поведал о трудностях в работе с Данилко
На фронте погиб известный блогер Кирюша Аккуратный
На фронте погиб известный блогер Кирюша Аккуратный
Участник «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов запостил милое видео с 5-летней дочерью
Участник «Холостяка-15» Вячеслав Кравцов запостил милое видео с 5-летней дочерью
Не узнать: судья «МастерШефа» Ярославский показал себя в юности с волосами и без усов
Не узнать: судья «МастерШефа» Ярославский показал себя в юности с волосами и без усов
Jerry Heil отпраздновала 31-летие откровенной фотосессией топлес
Jerry Heil отпраздновала 31-летие откровенной фотосессией топлес
Рожденные, чтобы исцелять: 5 знаков зодиака с мощной ангельской энергией в 2026 году
Рожденные, чтобы исцелять: 5 знаков зодиака с мощной ангельской энергией в 2026 году

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK