Журналисту исполнилось 59 лет

Автор: Коваленко Наталья

Гордон показал, как встречает свой день рождения в спортзале instagram.com/gordondmytro

В среду, 21 октября, известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон празднует день рождения. Ведущему исполнилось 59 лет. В праздничный день именинник продолжил собственную спортивную традицию и опубликовал в инстаграме видео очередного рекорда.

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Журналист за две минуты выполнил 69 отжиманий от пола. На последних секундах видео Гордон не сдержал ярких эмоций от результата. Свой спортивный пост Гордон подкрепил патриотической подписью.

«69 отжиманий от пола. С днем рождения меня! Слава Украине! Слава ВСУ! Смерть фашистским оккупантам!», — прокомментировал он ролик.

Напомним, что в прошлом году в честь своего 58-летия журналист сделал 58 повторений. Так что в этот раз он превзошел свой результат на 11 отжиманий.