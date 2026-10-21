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Jerry Heil отпраздновала 31-летие откровенной фотосессией топлес

Співачка озвучила своє головне бажання на день народження

Автор: Коваленко Наталья
Jerry Heil отпраздновала 31-летие откровенной фотосессией топлес
Jerry Heil отпраздновала 31-летие откровенной фотосессией топлес instagram.com/thejerryheil

Популярная украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, 21 октября празднует свой 31-й день рождения. Участница Евровидения-2024 решила начать новый год жизни с фотосессии в смелом образе.

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На опубликованных в инстаграме снимках Jerry Heil позировала топлес в кожаной черной юбке, игриво прикрывая обнаженную грудь пышными кудрявыми волосами и длинными винтажными перчатками. На других кадрах именинница примерила серое платье с накидкой. В подписи певица поделилась мечтами и целями на следующий год своей жизни.

«В День рождения можно позволить себе немножко больше. Хочу, чтобы сердце было так переполнено любовью, чтобы страху не осталось места. Хочу талант посвящать искусству. Хочу быть благодарной и не ждать благодарности. Не тратить себя на мелочи, помнить о великой цели. Хочу победы! ПС: я не покупаю изделия из кожи, эти перчатки — винтажные. Я тоже», — пошутила звезда сцены.

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil показала откровенную фотосессию в 31-летие instagram.com/thejerryheil

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Теги:
шоу-бизнес, Jerry Heil, день рождения звезд

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