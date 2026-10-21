Никитин поведал о трудностях в работе с Данилко

Юрий Никитин и воплотитель Верки Сердючки Андрей Данилко сотрудничают почти тридцать лет.

Юрий Никитин рассказал о сотрудничестве с Андреем Данилко, известным по образу Верки Сердючки, и объяснил, почему не считает артиста сложным в работе. По словам продюсера, они сотрудничают уже 29 лет и имеют четкое распределение обязанностей.

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Команда Никитина отвечает за организационные вопросы и бизнес-процессы, в то время как творческая часть проекта остается под контролем самого Данилко. Продюсер описал их рабочие отношения как дружеские и семейные. В то же время подробности финансовых договоренностей он решил не разглашать без предварительного обсуждения с артистом.

Главной особенностью Данилко Никитин назвал перфекционизм. По его словам, из-за высоких требований Андрея непросто найти специалистов, которые смогут постоянно поддерживать необходимый уровень работы. К тому же репертуар артиста охватывает разные музыкальные направления – от свадебных песен и поп-музыки до инструментальных композиций.

Но продюсер считает требовательность Данилко не недостатком, а одной из причин его профессионального успеха. По мнению Никитина, без такого стремления к совершенству артист не достиг бы нынешнего уровня.

Никитин признал, что ошибки происходят в работе команды. В качестве примера он привел ситуацию, когда Данилко по дороге на большой европейский тур надолго задержался на границе.

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Никитин назвал этот случай серьезным организационным просчетом и выразил удивление, что подобное произошло, несмотря на наличие четырех менеджеров, занятых делами артиста.

Ответственность за инцидент продюсер возложил на менеджмент, подчеркнув, что проблема заключалась в организации поездки, а не в требованиях Данилко.