Как кулинар выглядел в подростковом возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Не узнать: судья «МастерШефа» Ярославский показал себя в юности с волосами и без усов instagram.com/yaroslavskyi_vova

Судья шоу «МастерШеф» и один из самых известных шеф-поваров Украины Владимир впервые показал фанатам, каким был задолго до популярности. На своей странице в инстаграме в разделе сторис звезда разместил кадр, который был сделан более 30 лет назад.

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Ярославский решил вспомнить юношеские годы, когда только начинал мечтать о карьере повара. На архивном кадре его трудно узнать. В 16 лет Владимир еще не носил своей фирменной бородки и усов и имел густые темные волосы.

«Такого раритета я вам еще точно не показывал. Здесь мне лет 15-16. Я только начинаю свой путь и мечтаю стать шефом», — подписал снимок Ярославский.