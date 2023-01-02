Юля Медуза из Холостяка прокомментировала вылет в 9 выпуске

Девушка вспомнила теплые моменты перед последней церемонией роз.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская мастерица, участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Юля "Медуза" покинула проект в 9 серии. Главный герой, бизнесмен Алекс Топольский, попрощался с девушкой, так как они не сходятся по характеру. В Инстаграме девушка прокомментировала вылет.

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Юлия обратилась к оставшимся участницам проекта - Саше Мудрой, Саше Погореловой, Кате Лозовитской и Марине "Голд". "Медуза" перед прощанием желала каждой только добра.

"Помню наш последний вечер перед церемонией, и предыдущую ночевку с Сашей Погореловой. Кати долго не было, а я не хотела оставаться одна. Но так переживала, что Катя вернется со свидания, а я в кровати с другой. Так и случилось. Вернувшись, Катя меня не нашла," - вспоминает Юля.

Также девушка только сейчас вспомнила совет Марины.

"А еще той ночью Марина советовала мне после выхода из проекта до бабки сходить, чтобы защиту поставить," - рассказала Юля.

В конце экс-участница добавила, что все было правдой, все все понимали и были искренними.

Ранее мы писали, что Алина из Холостяка объяснила свои эмоции после вылета.