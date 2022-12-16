Сердючка показала фейк про свой концерт в РФ

Наргиз и Остапчук посмеялись над этим вместе с подписчиками Верки Сердючки.

В росСМИ якобы запланированное шоу Сердючки назвали "концертом для своих"

В России, похоже, так соскучились по шоу Верки Сердючки, что пытаются хоть фейками приблизить украинскую исполнительницу к себе. Об одном из обманчивых сообщений росСМИ говорится на официальной инстаграм-странице звезды.

На скриншоте, который выложила Сердючка, отмечено, что она едет в Хабаровск (город в южной части Дальнего Востока России). В то же время отмечено, что она "унижала Россию". На еще одном изображении вымышленное выступление Сердючки названо "концертом для своих".

instagram v_serduchka

instagram v_serduchka

Сама исполнительница в подписи к скриншотам так отреагировала на анонсы россиян:

"Вы там что, совсем уже?"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, а также узбекская и американская певица Наргиз, как и подписчики Верки, не скрывали эмоций в комментариях:

instagram v_serduchka

Ранее мы писали о том, как россияне видят "дружбу" с Украиной. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон.