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Соловий раскритиковала организаторов концерта Гиги

Кристина Соловий раскрыла причину своего отсутствия на шоу памяти Степана Гиги.

Автор: Дмитрий Сыч
Соловий раскритиковала организаторов концерта Гиги
С Соловий не согласовали все подробности сотрудничества
instagram soloviyka

Кристина Соловий рассказала, почему не приобщилась к концерту памяти Степана Гиги, и раскритиковала организаторов мероприятия. По словам артистки, они опубликовали афишу с ее именем, хотя окончательной договоренности о выступлении не было.

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В интервью исполнительница объяснила, что сначала получила приглашение и предварительно согласилась. Однако после этого организаторы почти два месяца не сообщали никаких подробностей, а затем без дополнительного согласования разместили ее имя на афише.

Кристина отметила, что до этого момента стороны не определили дату выступления, не обсудили технический райдер и другие организационные нюансы. Поэтому ее предварительное согласие нельзя было считать окончательным подтверждением участия.

Певица также отметила, что такая ситуация могла поставить ее в неловкое положение. Если бы после появления на афише она отказалась, это могло бы быть истолковано как проявление звездности.

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В то же время артистка подчеркнула, что ее решение не связано с неуважением к Степану Гиге. Она ценит его творчество и чтит музыкальное наследие исполнителя, но считает неприемлемым называть певца участником события без окончательного согласования.

К слову, концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги прошел 28 марта 2026 года в Киеве.

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Теги:
концерт, певица, Кристина Соловий, Христина Соловий, Народный артист Украины, шоу-бизнес

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