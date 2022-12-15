Экс-жена Кличко показала, как подросли их сыновья
Наталья Кличко с тремя детьми от мэра Киева живет в Гамбурге.
Наталья Кличко с детьми живет в Гамбурге.
instagram natalia_klitschko_official
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель Наталья Кличко показала фото в Инстаграме, где можно увидеть подросших сыновей бывших возлюбленных - 22-летнего Егора и 17-летнего Максима.
Читай также: Как Виталий Кличко познакомился с бывшей женой: рассказ НатальиДети Кличко мило проводят время возле новогодней елки, играя с котом.
Дети мэра Киева - 22-летний Егор и 17-летний Максим.
instagram natalia_klitschko_official
Отметим, что Наталья и их трое детей, Егор, Максим и Елизавета, живут долгое время в Гамбурге, Германия. Виталий Кличко с 2014 года занимает должность мэра украинской столицы.
В августе 2022 года Кличко сообщил, что он разводится с женой. Причиной расставания пара назвала раздельное проживание.
Ранее мы писали, что холостяк Алекс Топольский ответил на критику участниц проекта.