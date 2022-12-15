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Экс-жена Кличко показала, как подросли их сыновья

Наталья Кличко с тремя детьми от мэра Киева живет в Гамбурге.

Автор: Шапарь Анастасия
Экс-жена Кличко показала, как подросли их сыновья
Наталья Кличко с детьми живет в Гамбурге.
instagram natalia_klitschko_official

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель Наталья Кличко показала фото в Инстаграме, где можно увидеть подросших сыновей бывших возлюбленных - 22-летнего Егора и 17-летнего Максима.

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Дети Кличко мило проводят время возле новогодней елки, играя с котом. 

Дети мэра Киева - 22-летний Егор и 17-летний Максим.
Дети мэра Киева - 22-летний Егор и 17-летний Максим.
instagram natalia_klitschko_official

Отметим, что Наталья и их трое детей, Егор, Максим и Елизавета, живут долгое время в Гамбурге, Германия. Виталий Кличко с 2014 года занимает должность мэра украинской столицы.

В августе 2022 года Кличко сообщил, что он разводится с женой. Причиной расставания пара назвала раздельное проживание.

Ранее мы писали, что холостяк Алекс Топольский ответил на критику участниц проекта.

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Теги:
Виталий Кличко, дети знаменитостей

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