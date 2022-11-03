Киркоров назвал Наргиз "уродиной"

Филипп Киркоров гневно отреагировал на слова Наргиз Закировой, которая прежде потролила его приезд в столицу Узбекистана.

Российский певец Филипп Киркоров выступил в Ташкенте, родном городе узбекской исполнительницы Наргиз Закировой. Прямо со сцены он нелицеприятно отозвался о коллеге.

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Деятель раскритиковал внешность артистки после того, как она в своих инстаграм-историях сыронизировала насчет приезда пропутинского исполнителя, которому запрещен въезд в ряд стран из-за его антиукраинских действий. Наргиз показала ролик, в котором она проехала близ афиши с шоу Киркорова, в котором за кадром звучит комментарий: "Понаехали, б*ядь".

Ответ российского исполнителя звучал так:

"У нее никогда ничего не получится, как бы она не старалась. Стриглась, дреды накладывала сюда и сюда. Ничего у нее не выйдет. Жалко девочку. Хотя, а чего там жалеть? Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты на рожу-то свою смотрела в зеркале? Ты себя-то видела, уродина. С таким лицом на сцену выходить – извините..."

К слову, Филипп Киркоров по праву может называться придворным певцом. Он не единожды поддерживал действия российской власти, в том числе – после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Тем временем Наргиз выступает против российской агрессии, поэтому и не желает видеть у себя на Родине Киркорова.

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Ранее мы писали о том, что Филлипа Киркорова встретили за границей лозунгом "Слава Украине!". От этого у певца округлились глаза.