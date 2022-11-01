АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 1 ноября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает про­ро­ка Ио­и­ля, мученика Уара, пре­по­доб­но­го Иоан­на Рыль­ско­го.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 1 ноября - традиции и что нельзя делать
Первый день ноября называли рубежом "летнего" и "зимнего" времени.
открытые источники

Во вторник, 1 ноября, православные христиане чтят память про­ро­ка Ио­и­ля, мученика Уара и пре­по­доб­но­го Иоан­на Рыль­ско­го. В народном календаре - Иванов день, День Садока или Проводы осени. В мире отмечают День вегана.

С именинами поздравляют носителей имен: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Какой церковный праздник 1 ноября

Иоанн был родом из Болгарии, жил в X веке. Когда погибли родители, святой раздал все имущество бедным, принял монашество и поселился на необитаемой горе. После того, как на него напали разбойники, Иоанн ушел на реку Рило и поселился там, прожив 60 лет в дупле. На том месте была основана обитель, где Иоанн был игуменом. Святой умер в глубокой старости, а мощи его обретены нетленными.

Пре­по­доб­ный Иоанн Рыль­ский.
Пре­по­доб­ный Иоанн Рыль­ский.
azbyka.ru

Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до Рождества Христова. Святой был одним из первых, кто предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.

Также пророка называют спасителем иудейского царства: когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться к Богу с молитвой о спасении от бедствия. Иоил - первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.

Пророк Иоиль.
Пророк Иоиль.
azbyka.ru

Уар был воином, жил в Египте в IV веке. Святой посещал темницы верующих, где они страдали за веру, утешал, омывал раны и кормил. Когда поймали семь христианских учителей, Уар был в темнице и слушал учения. Уара казнили, а затем и его наставников. 

Вдова из Палестины, наблюдавшая мучения Уара, отвезла его тело к себе на родину и положила в гроб. Над телом происходили многие исцеления, после был возведен храм, в котором вдова прослужила до смерти.

Свя­той му­че­ник Уар.
Свя­той му­че­ник Уар.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 1 ноября

В Иванов день провожали осень и встречали зиму, с этого дня начинались настоящие морозы.

  • Если теплая погода - к зиме без сильных морозов.
  • Если холодно и снежно - к пасмурной весне.
  • Если ночью выпал снег - к сильным морозам.
  • Если перелетные птицы летят высоко в небе - к снежной зиме.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Нельзя кормить птиц.
  • Не стоит посещать места массовых скоплений людей.
  • Не нужно принимать подарки от малознакомых.
  • Нельзя ссориться и спорить.
  • Не следует оставлять открытыми окна и двери в доме.
  • Не нужно оставлять сушить вещи на улице или балконе.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 31 октября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 31 октября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 30 октября - традиции и что нельзя делать
Холостяк 12: стали известны участницы – фото
Холостяк 12: стали известны участницы – фото
Приходько затронула тему домогательств со стороны Меладзе
Приходько затронула тему домогательств со стороны Меладзе
От суррогатной матери: Хлои Кардашян впервые показала сына
От суррогатной матери: Хлои Кардашян впервые показала сына
Данилко рассказал, как СМИ "рассорили" его с мамой
Данилко рассказал, как СМИ "рассорили" его с мамой

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK