Церковь почитает про­ро­ка Ио­и­ля, мученика Уара, пре­по­доб­но­го Иоан­на Рыль­ско­го.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 19 октября - традиции и что нельзя делать

В понедельник, 19 октября, православные христиане чтят память про­ро­ка Ио­и­ля, мученика Уара и пре­по­доб­но­го Иоан­на Рыль­ско­го. В народном календаре — Иванов день, День Садока или Проводы осени. Их вспоминают 19 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 ноября.

С именинами поздравляют носителей имен: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Какой церковный праздник 19 октября

Иоанн был родом из Болгарии, жил в X веке. Когда погибли родители, святой раздал все имущество бедным, принял монашество и поселился на необитаемой горе. После того, как на него напали разбойники, Иоанн ушел на реку Рило и поселился там, прожив 60 лет в дупле. На том месте была основана обитель, где Иоанн был игуменом. Святой умер в глубокой старости, а мощи его обретены нетленными.

Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-м веке до Рождества Христова. Святой был одним из первых, кто предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.

Также пророка называют спасителем иудейского царства: когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться к Богу с молитвой о спасении от бедствия. Иоил — первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.

Уар был воином, жил в Египте в IV веке. Святой посещал темницы верующих, где они страдали за веру, утешал, омывал раны и кормил. Когда поймали семь христианских учителей, Уар был в темнице и слушал учения. Уара казнили, а затем и его наставников.

Вдова из Палестины, наблюдавшая мучения Уара, отвезла его тело к себе на родину и положила в гроб. Над телом происходили многие исцеления, после был возведен храм, в котором вдова прослужила до смерти.

Традиции и обычаи 19 октября

В Иванов день провожали осень и встречали зиму, с этого дня начинались настоящие морозы.

Если теплая погода - к зиме без сильных морозов.

Если холодно и снежно - к пасмурной весне.

Если ночью выпал снег - к сильным морозам.

Если перелетные птицы летят высоко в небе - к снежной зиме.

Что нельзя делать 19 октября