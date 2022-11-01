Какой церковный праздник 1 ноября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает пророка Иоиля, мученика Уара, преподобного Иоанна Рыльского.
Во вторник, 1 ноября, православные христиане чтят память пророка Иоиля, мученика Уара и преподобного Иоанна Рыльского. В народном календаре - Иванов день, День Садока или Проводы осени. В мире отмечают День вегана.
С именинами поздравляют носителей имен: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.
Какой церковный праздник 1 ноября
Иоанн был родом из Болгарии, жил в X веке. Когда погибли родители, святой раздал все имущество бедным, принял монашество и поселился на необитаемой горе. После того, как на него напали разбойники, Иоанн ушел на реку Рило и поселился там, прожив 60 лет в дупле. На том месте была основана обитель, где Иоанн был игуменом. Святой умер в глубокой старости, а мощи его обретены нетленными.
Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до Рождества Христова. Святой был одним из первых, кто предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.
Также пророка называют спасителем иудейского царства: когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться к Богу с молитвой о спасении от бедствия. Иоил - первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.
Уар был воином, жил в Египте в IV веке. Святой посещал темницы верующих, где они страдали за веру, утешал, омывал раны и кормил. Когда поймали семь христианских учителей, Уар был в темнице и слушал учения. Уара казнили, а затем и его наставников.
Вдова из Палестины, наблюдавшая мучения Уара, отвезла его тело к себе на родину и положила в гроб. Над телом происходили многие исцеления, после был возведен храм, в котором вдова прослужила до смерти.
Традиции и обычаи 1 ноября
В Иванов день провожали осень и встречали зиму, с этого дня начинались настоящие морозы.
- Если теплая погода - к зиме без сильных морозов.
- Если холодно и снежно - к пасмурной весне.
- Если ночью выпал снег - к сильным морозам.
- Если перелетные птицы летят высоко в небе - к снежной зиме.
Что нельзя делать 1 ноября
- Нельзя кормить птиц.
- Не стоит посещать места массовых скоплений людей.
- Не нужно принимать подарки от малознакомых.
- Нельзя ссориться и спорить.
- Не следует оставлять открытыми окна и двери в доме.
- Не нужно оставлять сушить вещи на улице или балконе.