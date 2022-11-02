Энистон потребует от Брэда Питта 100 миллионов долларов

Актер собрался продать продюсерский центр, где работал вместе с бывшей женой.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская актриса Дженнифер Энистон планирует отсудить у своего бывшего мужа, актера Брэда Питта, 100 млн долларов. По информации издания Heat World, Энистон узнала, что бывший собрался продать их совместный продюсерский центр Plan B.

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Актриса трудилась в центре как консультант, а также является его соавтором. Энистон попросту обидно, что, поддерживая дружеские отношения, Питт с ней не посоветовался. Поэтому кинозвезда хочет признание себя соавтором проекта, а также компенсацию в 100 миллионов долларов.

"Дело не только в деньгах. Для Джен не менее важны принципы. Суть в том, что она была одним из создателей и основателей Plan B, и хотя формально он перешел к Брэду, она не получила ничего похожего на заслуженное признание за то, что работала над его созданием с самого начала. К тому же она выступала как фактический консультант в течение многих лет, когда Брэду нужно было подбросить идеи для проектов или принять решение о крупных инвестициях," - рассказал инсайдер.

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Источник, близкий к актрисе, также сообщил, что Дженнифер не хочет ссориться с Брэдом.

"Подобный инцидент является жестоким напоминанием о том, что у них есть проблемы, на которые она жаловалась все эти годы. Если Брэд хочет поступить правильно по отношению к Джену, он залезет в свой карман и выпишет ей чек на 100 миллионов долларов, что будет каплей в море, если эта продажа состоится," - отметил инсайдер.

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