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Брэд Питт одной фразой спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Инес де Рамон

Что сказал звезда Голливуда в новом интервью

Автор: Коваленко Наталья
Брэд Питт одной фразой спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Инес де Рамон
Брэд Питт одной фразой спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Инесом де Рамон
Getty Images

Всемирно известный американский актер Брэд Питт спровоцировал слухи о тайной свадьбе со своей избранницей, дизайнером украшений Инес де Рамон. Во время интервью изданию Esquire звезда употребил одну фразу, которая заставила фанатов предположить, что пара перешла на новый этап отношений.

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В разговоре с журналистом Райаном Д'Агостино актер отреагировал на комплимент относительно «королевского» приема в своем доме.

«Это просто еще один обычный день в доме Питтов», — ответил Брэд.

Использование собственной фамилии во множественном числе в сети расценили как намек на то, что Инес де Рамон официально стала частью семьи и вышла за него замуж.

Брэд и Инес вместе с 2022 года и живут в общем доме в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, Инес де Рамон до сих пор лично не знакома с шестью детьми Питта от Анджелины Джоли. Большинство детей актера решили отказаться от его фамилии.

Инес де Рамон и Брэд Питт
Инес де Рамон и Брэд Питт
Getty Images

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Теги:
Брэд Питт, шоу-бизнес, личная жизнь звезд

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