Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз - СМИ

Принцесса Уэльская мечтала об еще одном ребенке.

Автор: Шапарь Анастасия

Иностранные таблойды распространяют информацию о том, что жена принца Уильяма, принцесса Уэльская - Кейт Миддлтон - беременна в четвертый раз. Об этом сообщает журнал Star со ссылкой на анонимного информатора, близкого к королевской семье.

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По словам инсайдера, Кейт успела сообщить о пополнении в семье королеве Елизавете незадолго до ее смерти. Также об этом знают принц Гарри и Меган Маркл. Британская семья пока официально не подтверждала беременность Кейт.

Известно, что принцесса мечтала о четвертом ребенке. Также ее просили о братике или сестричке старшие дети - Джордж, Шарлотта и Луи.

Кейт Миддлтон несколько лет мечтала о том, чтобы забеременеть и родить четвертого ребенка. AP

Источник также рассказал, что одним из первых о беременности якобы узнал король Чарльз III, чему был очень рад, так как сможет компенсировать внукам заботу и внимание, которое не додал собственным детям.

"Все, чего Чарльз как отец не дал Уильяму и его брату, принцу Гарри, он наверстывает по отношению к своим внукам. Он любит играть с Джорджем, Шарлоттой и Луи, дурачится с ними, пока они не начнут хихикать," - отмечает инсайдер.

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