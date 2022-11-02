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Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз - СМИ

Принцесса Уэльская мечтала об еще одном ребенке.

Автор: Шапарь Анастасия
Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз - СМИ
Кейт Миддлтон мечтала о четвертом ребенке.
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Иностранные таблойды распространяют информацию о том, что жена принца Уильяма, принцесса Уэльская - Кейт Миддлтон - беременна в четвертый раз. Об этом сообщает журнал Star со ссылкой на анонимного информатора, близкого к королевской семье.

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По словам инсайдера, Кейт успела сообщить о пополнении в семье королеве Елизавете незадолго до ее смерти. Также об этом знают принц Гарри и Меган Маркл. Британская семья пока официально не подтверждала беременность Кейт.

Известно, что принцесса мечтала о четвертом ребенке. Также ее просили о братике или сестричке старшие дети - Джордж, Шарлотта и Луи.

Кейт Миддлтон несколько лет мечтала о том, чтобы забеременеть и родить четвертого ребенка.
Кейт Миддлтон несколько лет мечтала о том, чтобы забеременеть и родить четвертого ребенка.
AP

Источник также рассказал, что одним из первых о беременности якобы узнал король Чарльз III, чему был очень рад, так как сможет компенсировать внукам заботу и внимание, которое не додал собственным детям. 

"Все, чего Чарльз как отец не дал Уильяму и его брату, принцу Гарри, он наверстывает по отношению к своим внукам. Он любит играть с Джорджем, Шарлоттой и Луи, дурачится с ними, пока они не начнут хихикать," - отмечает инсайдер.

Ранее мы писали, что вышел новый трейлер в преддверии выхода 5 сезона сериала о королевской семье - "Корона".

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Теги:
Кейт Миддлтон, беременность, королевская семья Британии

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