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Оля Полякова объяснила, зачем развлекательные шоу в войну

Вакарчук отказался от судейства в "Голосе", так как в военное время выполняет другие функции.

Автор: Шапарь Анастасия
Оля Полякова объяснила, зачем развлекательные шоу в войну
Оля Полякова.
tsn.ua

Украинская певица Оля Полякова - судья вокального шоу "Голос страны", которое вернется на телеэкраны 2 октября. Украинцы отреагировали по-разному: кто-то поддержал возвращение развлекательного контента, а кто-то - осудил, объясняя тем, что "не ко времени". 

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Ведущими "Голоса" стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а судьями - Оля Полякова, Потап и Надя Дорофеева. Святослав Вакарчук отказался от судейства в 12 сезоне, объяснив, что занят поддержкой украинской армии на фронте и помощью Украине в благотворительном туре.

Однако другие судьи, наоборот, с воодушевлением ждут съемок. Оля Полякова объяснила, для чего, по ее мнению, нужен развлекательный контент в войну.

""Голос страны" возвращается, чтобы в твоем сердце прозвучала украинская песня! Уже через три дня возвращение сезона, который прервала война," - заявила певица.

Стоит отметить, что возвращение "Голоса" также будет включать в себя благотворительность. 

Ранее мы писали, что Горбунов отреагировал на возвращение Потапа в Украину. 

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Теги:
Голос країни, Оля Полякова

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