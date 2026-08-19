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Соколова назвала Полякову "ватой" после желания певицы судиться

Янина Соколова высказалась о намерении Оли Поляковой жаловаться на нее служителям Фемиды.

Автор: Дмитрий Сыч
Соколова назвала Полякову "ватой" после желания певицы судиться
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Оля Полякова заявила о намерении обратиться в суд из-за высказываний журналистки и ведущей Янины Соколовой. Артистка подчеркнула, что не собирается мириться с информацией, которую считает ложной, и планирует защищать свою честь и достоинство в правовом поле.

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Соколова отреагировала на заявление Поляковой на своем ютюб-канале. Журналистка предположила, что причиной возможного иска могло стать ее недавнее сообщение в фейсбуке, где она критически высказалась о певице.

По словам журналистки, она уже не в первый раз публично критикует Полякову. Медийница также вспомнила период войны на Донбассе и заявила, что в то время артистка проводила российскую музыкальную премию Ru.TV в Москве.

Янина дала понять, что потенциального судебного разбирательства не боится. Она заявила, что в своей профессиональной деятельности уже сталкивалась с судебными исками, и, мол, "никакого суда вата не выигрывала за все эти годы".

Сама Полякова не уточнила, какие именно слова Соколовой она считает досадными. Однако, вероятно, речь идет о вышеупомянутом посте. В последнем ведущая утверждала, что певица во время войны ездила в Крым и выступала там перед россиянами. Полякова во время войны Крым не посещала. Затем Соколова отредактировала свое сообщение и вместо упоминания о Крыме указала Москву.

facebook yanina.sokolova

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Пока неизвестно, перейдет ли публичный конфликт между артисткой и журналисткой в судебную плоскость, и какие претензии Полякова выдвинет к Соколовой в иске.

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Теги:
скандал, певица, суд, Оля Полякова, Янина Соколова, шоу-бизнес

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