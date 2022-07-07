Депп после победы в суде над Херд пожертвовал 800 тыс долларов
Звезда Пиратов Карибского моря поддержал серьезным финансовым вливанием детские больницы.
Голливудский актер Джонни Депп, которого почитатели франшизы "Пираты Карибского моря" узнают по роли Джека Воробья, сделал солидное пожертвование для лечения детей после победы в юридическом противостоянии с экс-супругой Эмбер Херд. По информации Daily Mail, Депп направил 800 тысяч долларов на счета ряда благотворительных организаций.
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Пожертвование было распределено между такими учреждениями, как:
- Фонд детской больницы Перта
- Детская благотворительная организация больницы Грейт-Ормонд-стрит
- Коалиция Footprint
- Детская больница Лос-Анджелеса
Актер, судя по его действиям после судебной волокиты, весьма обрадовался своей победе. Очистив с помощью служителей Фемиды репутацию, лицедей устроил вечеринку с коллегами и друзьями в лондонском клубе. Как сообщалось, она обошлась ему в 300 тысяч вечнозеленых.
Также победа в суде подарила Джонни обратный билет в киноиндустрию. Согласно распространенней в СМИ информации, Депп договаривался о съемках в новой части "Пиратов Карибского моря" с представителями компании Disney. Потом он опроверг эти слухи. Однако, судя по всему, ему больше не будут отказывать в проектах.
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Ранее мы писали о том, что Эмбер Херд до сих пор питает нежные чувства с Джонни Деппу.