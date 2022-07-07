Депп после победы в суде над Херд пожертвовал 800 тыс долларов

Звезда Пиратов Карибского моря поддержал серьезным финансовым вливанием детские больницы.

Депп будет снова сниматься в кино

Голливудский актер Джонни Депп, которого почитатели франшизы "Пираты Карибского моря" узнают по роли Джека Воробья, сделал солидное пожертвование для лечения детей после победы в юридическом противостоянии с экс-супругой Эмбер Херд. По информации Daily Mail, Депп направил 800 тысяч долларов на счета ряда благотворительных организаций.

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Пожертвование было распределено между такими учреждениями, как:

Фонд детской больницы Перта

Детская благотворительная организация больницы Грейт-Ормонд-стрит

Коалиция Footprint

Детская больница Лос-Анджелеса

Актер, судя по его действиям после судебной волокиты, весьма обрадовался своей победе. Очистив с помощью служителей Фемиды репутацию, лицедей устроил вечеринку с коллегами и друзьями в лондонском клубе. Как сообщалось, она обошлась ему в 300 тысяч вечнозеленых.

Также победа в суде подарила Джонни обратный билет в киноиндустрию. Согласно распространенней в СМИ информации, Депп договаривался о съемках в новой части "Пиратов Карибского моря" с представителями компании Disney. Потом он опроверг эти слухи. Однако, судя по всему, ему больше не будут отказывать в проектах.

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Ранее мы писали о том, что Эмбер Херд до сих пор питает нежные чувства с Джонни Деппу.