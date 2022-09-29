Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
При этом шоумен не осуждает своего звездного кума.
Украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как относится к приезду в Украину своего кума, рэпера Потапа, спустя полгода с начала полномасштабной войны.
Читай также: Потап вернулся в Украину и рассказал, чем занимался за границейВ интервью для "Розмови" шоумен отметил, что на месте друга приехал бы раньше, но осуждать его не будет.
"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже... Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война - это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что "ой, это плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей"... Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу," - подчеркнул Горбунов.
Юрий добавил, что не осуждает артистов, которые находятся за границей. По мнению шоумена, своей деятельностью они могут помочь больше, чем находясь в Украине.
Отметим, что Потап занимался за границей гуманитарной помощью, благотворительностью и концертами, на которых собирали деньги для беженцев и ВСУ.
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