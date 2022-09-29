Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше

При этом шоумен не осуждает своего звездного кума.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как относится к приезду в Украину своего кума, рэпера Потапа, спустя полгода с начала полномасштабной войны.

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В интервью для "Розмови" шоумен отметил, что на месте друга приехал бы раньше, но осуждать его не будет.

"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже... Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война - это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что "ой, это плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей"... Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу," - подчеркнул Горбунов.

Юрий добавил, что не осуждает артистов, которые находятся за границей. По мнению шоумена, своей деятельностью они могут помочь больше, чем находясь в Украине.

Отметим, что Потап занимался за границей гуманитарной помощью, благотворительностью и концертами, на которых собирали деньги для беженцев и ВСУ.

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