Потап вернулся в Украину и рассказал, чем занимался за границей

Рэпер признался, что ему писали артисты из России после Бучанской "резни".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский рэпер Потап вернулся в Украину спустя шесть месяцев полномасштабного вторжения. В утренней программе "1+1" артист рассказал, чем занимался за границей, общался ли с российскими коллегами, почему перекосило у него лицо и что он планирует дальше со своим творчеством.

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За полгода рэпер объездил полмира - от Польши до Латинской Америки. Лишь приехав в Украину он смог выдохнуть после бешенного ритма.

"Работали много, сделали очень много. Настя уже рассказывала, что мы как семья волонтеров собрали 75 миллионов гривен. Теперь могу уверенно сказать, что мы идем в сумму в 100 миллионов гривен....Я вернулся давно уже и здесь отдохнул. Потому что я остановился. Я приехал домой. Выдохнул. Потому что невероятный график, невероятное количество концертов," - рассказал артист.

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Потап объяснил, почему решил приехать в Украину. Его цель - поддержать людей: "И концерты, и гуманитарка, и военная помощь. Ну и пора вернуться, потому что надо поддерживать Украину в культурном плане".

В Барселоне они с Настей Каменских также помогали беженцам: "Один из перевалочных пунктов, который мы называли наша перчатка, потому что там проживало по 25, по 30 человек одновременно. Это переселенцы, это наши беженцы, которым мы помогали. Это было под Барселоной".

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К слову, артист рассказал, почему на начале лета у него перекосило половину лица. Всему виной - нервы.

"Было из-за нервов. У меня был COVID, потом отит, а после этого синдром Рамзи Ханта, который был у Джастина Бибера, он даже сейчас остановил тур. Это паралич лица, нервов. Такая, тяжелая штука. Но я смотрел на ребят, которые воюют и понял, что – какой паралич… О чем говорить," - ответил Потап.

Продюсер ответил и на критику его долгого пребывания не в Украине. По словам Алексея, хейта больше не стало, изменилось его направление.

"Нет. Я не почувствовал, что стало больше хейта, я почувствовал, что хейт стал более направлен и направлен не только нами, украинцами. Я понимаю, что хейтом руководят. Не поддавайтесь хейту, потому что хейт сейчас - это оружие у врага в руках," - подчеркнул Алексей.

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Также Потап рассказал, писали ли ему из России звезды. Не называя имени, продюсер намекнул на одессита Джигана, который молчит о войне.

"Некоторые мне написали после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы. Он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубаях выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну". Писали, писали много. Мы вообще приняли очень активную позицию в информационной войне с начала полномасштабной войны, потому что оказались там и первая задача была прорвать этот информационный занавес. И Настя, и я писали-звонили ко всем украинцам, выходили в эфиры, я даже слышал, когда спускался со второго этажа, как Настя говорит: "Ты не можешь называться украинкой. Я сделаю все, чтобы лишить тебя украинского гражданства". Это к нашей одной певице," - высказался продюсер.

К слову, музыкант заявил, что теперь русский язык для его творчества вычеркнут. Старые песни он готов петь только по просьбе зрителей на концертах. Однако новое творчество будет писать только на украинском, испанском и английском языках.