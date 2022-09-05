"Леша туда, я туда": Каменских рассказала об отношениях с Потапом и заработках в войну

Певица поведала, что для нее каждый день - это 24 февраля.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Настя Каменских во время полномасштабного вторжения РФ в Украину находилась в Испании - вместе с мужем Потапом, матерью и свекровью они выехали для записи альбома на испанском. В середине августа артистка вернулась в Украину, однако без звездного мужа, что вызвало у аудитории противоречивые эмоции. В интервью ЖВЛ певица рассказала, как война повлияла на их отношения с Потапом, как они помогают Украине и на что живут во время полномасштабной войны.

Читай также: "Невероятная": Каменских представила новую украинскую песню и клип

Каменских вспомнила, как они выехали в Италию незадолго до вторжения, и никак не думали, что случится 24 февраля.

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что после смерти отца я стараюсь часто вывозить свою маму, она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье. И они поехали. Я не знаю, как так вселенная распорядилась, что мы оказались в другом месте", - рассказала Настя.

Певица признается, что первыми эмоциями, конечно, были шок и паника. Однако они сразу же, на расстоянии, включились в помощь.

"Леша просто 40 человек сразу эвакуировал из-под Киева на запад Украины, конечно средства, которые мы могли, что успевала видеть, все отправляла. У меня до сих пор 24 февраля, как у нас у всех," - откровенно поведала Каменских.

Читай также: Каменских оправдалась за "поездки" в РФ после 2014 года: Давайте не будем друг друга просто мочить

Впоследствии артистка начала ездить по миру с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. Также она успела записать несколько песен, посвященных войне. Каменских подчеркивает, за границей они с мужем не сидели и не сидят без дела.

"Леша туда, я туда. У него другой благотворительный проект, которым он начал заниматься, разрабатывает очень много, еще и концерты. Он тоже был во многих странах. Наша семья собрала 75 миллионов гривен за все это время и мы будем продолжать," - заявила певица.

У пары разные благотворительные проекты. instagram kamenskux

Настя отметила, что война только сблизила их с Потапом, они осознали, как необходима взаимная поддержка.

"Так как ты аккумулируешься. Конечно, мы такие стали, можно сказать, партнеры, такие, мистер и миссис Смит. Надо собраться, и что мы своей семьей, что мы можем сделать, идти и просто рвать," - подчеркнула Каменских.

Читай также: "Меня это возмущает": Каменских объяснила, почему Потап не возвращается в Украину

Сейчас супруги не зарабатывают, однако Настя старается дать заработать своей команде музыкантов, у которых есть дети и семьи. Она с Потапом живут на отложенные до вторжения деньги на клипы, проекты.

"Такой сложный вопрос, потому что нет ничего. Но все те средства, которые мы накопили за довоенное время, которые были отложены для клипов, для проектов, сейчас живем за эти средства," - отметила певица.

Настя Каменских рассказала, что за время дома успела посетить больницу Охматдет, Ирпень, встретилась с волонтерами. Сейчас певица вновь выехала за границу, чтобы участвовать в благотворительных концертах и говорить миру о войне в Украине. Артистка признается, ее мотивирует мысль, что она хочет наконец просто полежать дома, в Украине.

"К сожалению, говорю, потому что я просто хочу лежать дома. Но я продолжаю свой путь, потом домой, приеду, еще раз поцелую и отправлюсь. Буду такими наездами," - поведала о планах певица.

Ранее мы писали, что Ярмак выступил перед украинскими военными в госпитале. Рэпер спел вживую свой мощный патриотический трек "Моя країна".