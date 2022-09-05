Ярмак выступил перед защитниками: Если кто-то устал от войны, приглашаю с нами

Артист зарядил раненых воинов ВСУ музыкой.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский рэпер Ярмак поделился роликом, на котором вживую исполняет свой патриотический хит "Моя країна". Артист прибыл поддержать украинских защитников, которые находятся в военном госпитале.

Ярмак, который также состоит в рядах ВСУ, поддерживает украинскую армию всеми возможными способами. На этот раз его импровизированный концерт прошел в лечебном учреждении. Также вместе с ним прибыл и Коля Серга.

"Сегодня пришли в госпиталь немного попеть ребятам. Пацаны – титаны, которые некоторое время, пока позволяли физические возможности, держали мир для многих уголков нашей страны!" - подчеркнул Александр в подписи к видео.

Также артист обратился к украинцам в тылу, которые "устали от войны".

"Если кто-то устал от войны, в следующий раз приглашаю с нами – сразу приводит в чувство," – высказался Ярмак.

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