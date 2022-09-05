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Демин рассказал, к кому неровно дышит Леся Никитюк

Теледива тщательно скрывает свою личную жизнь.

Автор: Шапарь Анастасия
Демин рассказал, к кому неровно дышит Леся Никитюк
Леся Никитюк активно занимается волонтерством.
instagram lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк не пускает лишние глаза в свою личную жизнь. Друг звезды, шоумен Слава Демин, решил немного раскрыть занавес души теледивы. В своем шоу "Слава ПРО" ведущий сообщил, что тоже ждет от Леси откровенностей, хотя сам знает намного больше поклонников. 

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Демин рассказал, что Никитюк не ровно дышит к украинским защитникам. 

"Ждем, когда же Леся наконец-то расскажет о своей личной жизни, потому что она, в принципе, ее очень сильно скрывает. Или поэтому она скрывает, потому что у нее кто-то есть или нет? А я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам. Но я вам ничего не говорил," - поведал Слава.

Ранее мы писали, что Тарас Цымбалюк показал свое накаченное тело во время огородной работы. Кинозвезда умело умеет копать картофель плугом. 

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Теги:
украинская армия, Леся Никитюк, Слава Демин, личная жизнь

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