Демин заинтриговал деталями развода Кличко: Есть еще какая-то Лыбидь

Мэр столицы заявлял, что его сердце занято Киевом.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский шоумен Слава Демин прокомментировал развод киевского мэра Виталия Кличко после 25 лет брака с моделью и тренером по йоге Натальей Кличко. В новом выпуске YouTube-проекта "Слава ПРО" Демин намекнул, что причиной развода могла стать новая возлюбленная экс-боксера.

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Отметим, что супруга Виталия долго время проживает с их тремя детьми в Германии, а причиной развода стало расстояние. Кличко, в свою очередь, заявил, что его сердце занято Киевом.

"Виталий Кличко заявляет, что его сердце занято именно Киевом, хотя по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет," - заинтриговал Демин.

Шоумен надеется, что Виталий согласится с ним на интервью и расскажет именно Славе о своей новой избраннице. К слову, Демин уже два года, как безрезультативно пытается уговорить мэра столицы поучаствовать в его программе.

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