Андрей Рыбак из Холостячки женился на девушке, ради которой покинул проект

Свадьба прошла на крыше столичного пентхауса.

Автор: Шапарь Анастасия

Участник "Холостячки", ведущий и сценарист Андрей Рыбак женился спустя два года отношений. Именно ради Алины мужчина покинул реалити за шаг до финала, чтобы быть с Ксенией Мишиной.

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Свадебная церемония состоялась 20 августа, на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей можно увидеть и участников двух сезонов "Холостячки": Евгения Ковтуненко, Алексея Тригубенко, Максима Тарапату. Ведущий свадьбы - ведущий Андрей Черновол.

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Невеста надела на свое торжество белое платье с открытой спиной, а также отказалась от фаты. Жених выбрал классический черный костюм и белую рубашку.

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