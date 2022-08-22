Андрей Рыбак из Холостячки женился на девушке, ради которой покинул проект
Свадьба прошла на крыше столичного пентхауса.
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Участник "Холостячки", ведущий и сценарист Андрей Рыбак женился спустя два года отношений. Именно ради Алины мужчина покинул реалити за шаг до финала, чтобы быть с Ксенией Мишиной.
Читай также: Хветкевич из Холостячки рассказал о реакции мамы на каминг-аутСвадебная церемония состоялась 20 августа, на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей можно увидеть и участников двух сезонов "Холостячки": Евгения Ковтуненко, Алексея Тригубенко, Максима Тарапату. Ведущий свадьбы - ведущий Андрей Черновол.
Невеста надела на свое торжество белое платье с открытой спиной, а также отказалась от фаты. Жених выбрал классический черный костюм и белую рубашку.
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