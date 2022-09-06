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Потап показал, как поздравил сына с 14-летием

Андрей - единственный наследник рэпера.

Автор: Шапарь Анастасия
Потап показал, как поздравил сына с 14-летием
Потап с сыном Андреем.
instagram realpotap

Украинский рэпер Потап сегодня отмечает день рождения единственного сына. 6 сентября Андрею Потапенко исполнилось 14 лет. Звездный папа показал в Инстаграме, что подарил сыну.

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Алексей опубликовал фото Андрея со спины, чтобы показать футбольную футболку с номером 14 на спине и его фамилией. 

"Я тебя породил, я тебе подарил! С 14-летием. Тебе тринадцатый прошло...я пас, я гол, я вратарь!" - оригинально поздравил сына Потап, сделав отсылку к строчкам Тараса Шевченко. 

Отметим, что Андрей - единственный сын рэпера. Мальчик появился на свет в семье Потапа и его бывшей жены, продюсера Ирины Горовой. Сейчас подросток находится за границей.

Ранее мы писали, что подопечная Потапа Надя Дорофеева заговорила о хайпе на фоне новостей об отношениях ее бывшего мужа Дантеса и Даши Кацуриной. 

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Теги:
Потап, дети знаменитостей

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