АфишаАфиша
Русский Українська

На фоне откровенностей Дантеса: Надя Дорофеева заговорила о хайпе

Недавно Даша Кацурина и Владимир Дантес рассекретили свои романтические отношения.

Автор: Шапарь Анастасия
На фоне откровенностей Дантеса: Надя Дорофеева заговорила о хайпе
Надя Дорофеева.
instagram nadyadorofeeva

На минувших выходных украинский исполнитель и бывший муж Нади Дорофеевой - Владимир Дантес - подтвердил отношения с экс-женой своего лучшего друга и нового бойфренда собственной бывшей - ресторатором и дизайнером Дашей Кацуриной. Поклонники ждали реакции Дорофеевой, поэтому ее новая сториз вызвала противоречивые чувства.

Читай также: Дорофеева показала, как она целует Кацурина

Надя заговорила о хайпе в сториз Инстаграма. Непонятно, это реакция певицы на новые отношения мужа или на его последние стендапы, где Дантес жестоко шутит над своим разводом и "обменом женами" с лучшим другом Мишей Кацуриным. 

"Hype — шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент," - написала Надя.

Сториз Инстаграма Нади Дорофеевой.
Сториз Инстаграма Нади Дорофеевой.
instagram nadyadorofeeva

Поклонники посчитали, что хайпом Дорофеева назвала новые отношения своего бывшего мужа и бывшей жены своего нынешнего бойфренда.

Ранее мы писали, что Даша Кацурина и Владимир Дантес признались друг другу в любви. Даша поведала, как певец оказался рядом с ней в нужное время.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Надя Дорофеева

Статьи по теме

Дантес ответил, "плюнет ли в лицо" Кацурину при встрече
Дантес ответил, "плюнет ли в лицо" Кацурину при встрече
Дорофеева прокомментировала роман с Кацуриным: Люди очень много придумывают
Дорофеева прокомментировала роман с Кацуриным: Люди очень много придумывают
Дорофеева - впервые о причинах развода: Мы разговаривали об этом полгода
Дорофеева - впервые о причинах развода: Мы разговаривали об этом полгода
Дорофеева выпустила новую песню на украинском: В клипе звезда написала картину
Дорофеева выпустила новую песню на украинском: В клипе звезда написала картину
Дорофеева анонсировала новую украиноязычную песню
Дорофеева анонсировала новую украиноязычную песню
Есть ли любовь между Дорофеевой и Кацуриным: ответ певицы
Есть ли любовь между Дорофеевой и Кацуриным: ответ певицы

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK