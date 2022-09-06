На фоне откровенностей Дантеса: Надя Дорофеева заговорила о хайпе

Недавно Даша Кацурина и Владимир Дантес рассекретили свои романтические отношения.

Автор: Шапарь Анастасия

На минувших выходных украинский исполнитель и бывший муж Нади Дорофеевой - Владимир Дантес - подтвердил отношения с экс-женой своего лучшего друга и нового бойфренда собственной бывшей - ресторатором и дизайнером Дашей Кацуриной. Поклонники ждали реакции Дорофеевой, поэтому ее новая сториз вызвала противоречивые чувства.

Читай также: Дорофеева показала, как она целует Кацурина

Надя заговорила о хайпе в сториз Инстаграма. Непонятно, это реакция певицы на новые отношения мужа или на его последние стендапы, где Дантес жестоко шутит над своим разводом и "обменом женами" с лучшим другом Мишей Кацуриным.

"Hype — шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент," - написала Надя.

Сториз Инстаграма Нади Дорофеевой. instagram nadyadorofeeva

Поклонники посчитали, что хайпом Дорофеева назвала новые отношения своего бывшего мужа и бывшей жены своего нынешнего бойфренда.

Ранее мы писали, что Даша Кацурина и Владимир Дантес признались друг другу в любви. Даша поведала, как певец оказался рядом с ней в нужное время.