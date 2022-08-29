Дорофеева показала, как она целует Кацурина

Бывшая участница группы Время и Стекло ответила на просьбу подписчиков.

Экс-одногруппница Позитив Надежда Дорофеева задала у себя в инстаграм-историях вопросы публике. Там ее попросили показать фотографию, которую еще никто не видел. Певица решила, что лучше всего в этом случае подойдет проявление ее чувств с ресторатором Михаилом Кацуриным.

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На снимке, которым поделилась бывшая жена Владимира Дантеса, она слилась в поцелуе с эксом Дарьи Кацуриной. Дорофеева стояла в клетчатой рубашке, а ее спутник – в белой футболке. Еще он держал в руках охапку пионов.

Кадр выставлен с цензурными ограничениями. Поцелуй скрыт за текстовой просьбой аудитории.

instagram nadyadorofeeva

О близких отношениях Надежды с Михаилом активно заговорили после ее развода с мужем. Тем временем Владимир Гудков (Дантес) стал чаще видеться с Дарьей Кацуриной. В конце концов, Дорофеева отношения подтвердила. А вот Дантес до сих пор называет свои отношения с Кацуриной дружбой.

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Раньше мы писали о том, что Владимир Дантес сделал себе татуировку, посвящено родному Харькову. Несмываемый рисунок артиста – это телефонный код города.