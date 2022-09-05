Дантес и Кацурина признались друг другу в любви

Похоже, пара перестала скрывать свою романтическую связь.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Владимир Дантес весной развелся с Надей Дорофеевой. Певица начала встречаться с его лучшим другом - ресторатором Мишей Кацуриным. Развод двух семей, которые дружили и вместе отдыхали в отпуске, сплотил и эксов Миши и Нади - Владимира и Дашу Кацурину.

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Поклонники только и гадают, действительно ли у них произошел "обмен партнерами", так как Даша и Владимир не подтверждают, но и не опровергают свои романтические отношения. При этом, ездят вместе на благотворительные концерты, гуляют с детьми Кацуриных и часто друг друга отмечают в соцсетях. Однако, похоже, они решили больше не "шифроваться".

Началось с того, что на последних стендапах Дантес все чаще шутит на тему развода и "обмена женами" со своим лучшим другом Мишей Кацуриным. Теперь в сториз Дантеса и Кацуриной появились признания в любви друг другу. И на завершение - новый пост девушки о разводе.

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В сториз дизайнера одежды и ресторатора появились милые видео, где Дантес мило играет с двумя детьми Кацуриных. А также, где они очень близко друг к другу держат ее детей и снимают себя в зеркало. Даша призналась в любви Владимиру, учитывая, что ему нужно будет уехать от них. Реакция артиста не заставила ждать: "Скоро вернусь" со смайлом сердечко.

Пара весело проводит время с детьми Даши. instagram.com/dasha_katsurina

Дантес испытывает взаимные чувства к Кацуриной. instagram vladimirdantes

Пара весело проводит время с детьми Даши. instagram.com/dasha_katsurina

Также Дантес опубликовал снимок, на котором запечатлена Кацурина с детьми, которые вместе держат флаг Украины. Владимир лаконично подписал: "Люблю".

Дантес испытывает взаимные чувства к Кацуриной. instagram vladimirdantes

Кацурина решила разместить откровенный пост, в котором рассказала о своих советах девушкам, которые также испытывают развод с партнером. О деталях, почему они с Мишей разошлись, она не поведала, но зато в открытую заявила, что к Владимиру испытывает не просто дружеские чувства.

"Влюбиться в своего друга. Вова был рядом в самый сложный момент и мне очень повезло. Очень," - написала Даша.

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