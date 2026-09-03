Полякова поразила откровенным платьем на светском мероприятии в Опере

47-летняя певица похвасталась идеальной фигурой в наряде с вырезами

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Оля Полякова продемонстрировала результаты тренировок в спортзале, появившись на светском мероприятии в соблазнительном образе с вырезами. Исполнительница стала звездной гостьей показа новой коллекции дизайнера Кати Сильченко и ее бренда The Coat.

Читай также: Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото

Для события, которое состоялось в помещении Национальной оперы Украины в рамках Недели моды, артистка выбрала платье бордового оттенка с пикантными вырезами, подсветившими ее стройную талию и стальной пресс.

Образ дополняли полупрозрачные высокие перчатки в тон и сумка Hermes Kelly, стоимость которой стартует от 10 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен). Полякова опубликовала фотографии со лестницы Оперы в своем инстаграме и поделилась размышлениями о значении красоты в военное время.

«Вчера я попала в Оперу на показ Кати Сильченко и модного дома The Coat. Я часто думаю о том, что искусство невозможно остановить. Человечество переживало войны, потери, самые страшные и темные времена — а искусство все равно прорывалось наружу. Люди продолжали писать музыку, рисовать, создавать красивые вещи. А женщины — наряжаться, красить губы и хотеть быть красивыми. И вчерашняя коллекция — невероятно женственная, легкая и роскошная — вдруг подарила мне странное и прекрасное ощущение, будто война уже закончилась. Будто совсем скоро наступит время для всех этих платьев, красоты, праздников и легкости. И я подумала: возможно, именно наше желание создавать и носить эту красоту — уже доказательство того, что жизнь сильнее любых обстоятельств. Жизнь не останавливается. Она продолжается», — написала Оля.

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Опере instagram.com/polyakovamusic