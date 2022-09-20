Канье Уэст: Я горжусь тем, что никогда не читаю книги
Рэпер планирует открыть собственную престижную школу.
Канье Уэст собирается открыть свою школу.
EPA
В новом подкасте американский рэпер Канье Уэст сделал противоречивое заявление. Артист заявил, что гордится нелюбовью к книгам. Об этом он рассказал для Alo Yoga Mind Full.
Читай также: Вернется ли Ким Кардашьян к Канье Уэсту: ответ исайдеровОтметим, что немного ранее Канье заявил о намерении открыть престижную христианскую школу в Калифорнии, куда планирует перевести собственных детей. Поэтому его заявление о книгах выглядит весьма противоречиво.
"Я горжусь тем, что никогда не читаю книги. Мне нравится получать информацию от общения с людьми, или проживая реальную жизнь," - откровенно признался Йе.
По словам Уэста, он никогда не читал книги.
"Когда вы спросили — читал ли я эту книгу, я должен сказать, что не читал вообще ни одной книги. Чтение для меня — хуже поедания брюссельской капусты," - заявил рэпер.
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