АфишаАфиша
Русский Українська

На похоронах Елизаветы II присутствовали ее любимые корги

У покойной королевы были две любимые собаки.

Автор: Шапарь Анастасия
На похоронах Елизаветы II присутствовали ее любимые корги
Елизавета II со своими корги.
Getty Images

Вчера, 19 сентября, в Великобритании прошли похороны королевы Елизаветы II. Среди миллионов присутствующих были и два любимых питомца покойного монаха - корги по кличке Муик и Сэнди. Трогательное видео опубликовало издание Daily Mail.

Читай также: Судьба собак Королевы: кто присмотрит за любимцами покойной Елизаветы II

Корги присутствовали в Виндзорском замке во время церемонии похорон, когда миллионы находились в ожидании траурной процессии с гробом Елизаветы II у ворот Виндзорского замка, заключительной части ритуала погребения.

К слову, после смерти королевы Муик и Сэнди останутся на попечении принца Эндрю и его экс-жены, писательницы Сары Фергюсон.

Любовь монаха к корги началась еще в юности. На 18-летие будущая королева получила собаку по кличке Сьюзан от отца, короля Георга VI. В последствии, от этого животного в королевской семье жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских любимцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.

Ранее мы писали, как прошли похороны королевы Елизаветы II в фото.

Читайте нас в Google.News
Теги:
похороны, собаки, Елизавета II, королевская семья Британии

Статьи по теме

Как проходят похороны королевы Великобритании - фото
Как проходят похороны королевы Великобритании - фото
Букингемский дворец обнародовал последний портрет Елизаветы II
Букингемский дворец обнародовал последний портрет Елизаветы II
Как король Чарльз ІІІ узнал о смерти матери-королевы
Как король Чарльз ІІІ узнал о смерти матери-королевы
Наталка Денисенко испугала поклонников своим состоянием здоровья
Наталка Денисенко испугала поклонников своим состоянием здоровья
В Дизель Шоу рассказали о ссоре с сестрой погибшей Поплавской: Обвиняет нас в ее смерти
В Дизель Шоу рассказали о ссоре с сестрой погибшей Поплавской: Обвиняет нас в ее смерти
Бен Аффлек и Джей Ло подписали брачный контракт: Сколько "стоит" измена
Бен Аффлек и Джей Ло подписали брачный контракт: Сколько "стоит" измена

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK