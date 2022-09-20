На похоронах Елизаветы II присутствовали ее любимые корги

У покойной королевы были две любимые собаки.

Автор: Шапарь Анастасия

Вчера, 19 сентября, в Великобритании прошли похороны королевы Елизаветы II. Среди миллионов присутствующих были и два любимых питомца покойного монаха - корги по кличке Муик и Сэнди. Трогательное видео опубликовало издание Daily Mail.

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Корги присутствовали в Виндзорском замке во время церемонии похорон, когда миллионы находились в ожидании траурной процессии с гробом Елизаветы II у ворот Виндзорского замка, заключительной части ритуала погребения.

К слову, после смерти королевы Муик и Сэнди останутся на попечении принца Эндрю и его экс-жены, писательницы Сары Фергюсон.

Любовь монаха к корги началась еще в юности. На 18-летие будущая королева получила собаку по кличке Сьюзан от отца, короля Георга VI. В последствии, от этого животного в королевской семье жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских любимцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.

Ранее мы писали, как прошли похороны королевы Елизаветы II в фото.