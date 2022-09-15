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Судьба собак Королевы: кто присмотрит за любимцами покойной Елизаветы II

Ее Величество жила бок-о-бок с собаками корги с 18-летнего возраста.

Автор: Шапарь Анастасия
Судьба собак Королевы: кто присмотрит за любимцами покойной Елизаветы II
Королева Елизавета со своими корги.
Getty Images

Покойная Королева питала огромную любовь к собакам. У Елизаветы II остались две любимые собаки породы корги по кличке Муик и Сэнди. Сейчас стало известно, с кем они останутся жить.

По информации издания Daily Mail, два питомца будут на попечительстве сына Королевы - принца Эндрю и его бывшей жены, писательницы Сары Фергюсон. К слову, именно принц Эндрю и подарил данных собак матери.

Пока неизвестно, кто будет заботиться о других животных Елизаветы II. Муик и Сэнди будут жить в Королевской ложе в Виндзоре, где проживает герцог Йоркский вместе с экс-женой.

Отметим, что любовь к корги у Королевы с юности. В 18 лет Ее Величество получила своего первого корги по кличке Сьюзан в подарок от отца, короля Георга VI. После чего, от этого животного, в королевской семье жило 10 поколений собак. У королевских собак были соответствующие условия: собственные комнаты, рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.

Ранее мы писали, что в Сети обсуждают опухшие пальцы Короля Чарльза III.

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Теги:
собаки, Елизавета II, королевская семья Британии

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