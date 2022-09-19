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Как проходят похороны королевы Великобритании - фото

Церемония похорон Ее Величества проходит в Вестминстерском аббатстве.

Автор: Шапарь Анастасия
Как проходят похороны королевы Великобритании - фото
Похороны королевы проходят 19 сентября.
Getty Images

С королевой Великобритании Елизаветой II сегодня прощается весь мир. Именно 19 августа проходит церемония похорон ее Величества в Вестминстерском аббатстве. Данное место выбрано не просто так, именно там королева вышла замуж и была коронована.

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На похоронах собралась вся королевская семья, а также около полутысячи мировых лидеров и высокопоставленных гостей Королевства. Чтобы провести в последний путь, люди занимали места еще с ночи. 

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Масштаб похорон Елизаветы II называют больше, чем Олимпийские игры 2012 года, которые проходили в Лондоне, а также Платиновый юбилей королевы.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Уже началась процессия с гробом королевы, для чего его отправили в Виндзор, где впоследствии состоится служба в часовне Святого Георгия. Позже вечером Ее величество похоронят в частную семейную службу.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.

Ранее мы писали, что Букингемский дворец обнародовал последний портрет королевы Елизаветы II. 

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Теги:
Великобритания, похороны, Елизавета II, королевская семья Британии

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