Как проходят похороны королевы Великобритании - фото

Похороны королевы проходят 19 сентября.
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С королевой Великобритании Елизаветой II сегодня прощается весь мир. Именно 19 августа проходит церемония похорон ее Величества в Вестминстерском аббатстве. Данное место выбрано не просто так, именно там королева вышла замуж и была коронована.
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На похоронах собралась вся королевская семья, а также около полутысячи мировых лидеров и высокопоставленных гостей Королевства. Чтобы провести в последний путь, люди занимали места еще с ночи.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Масштаб похорон Елизаветы II называют больше, чем Олимпийские игры 2012 года, которые проходили в Лондоне, а также Платиновый юбилей королевы.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Уже началась процессия с гробом королевы, для чего его отправили в Виндзор, где впоследствии состоится служба в часовне Святого Георгия. Позже вечером Ее величество похоронят в частную семейную службу.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Похороны Ее величества собрали всю королевскую семью, более 500 политических лидеров и миллионы британцев.
Ранее мы писали, что Букингемский дворец обнародовал последний портрет королевы Елизаветы II.