Букингемский дворец обнародовал последний портрет Елизаветы II

19 сентября проходят похороны Ее Величества.

Автор: Шапарь Анастасия

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В королевстве существуют определенные традиции для прощания с монахом. Перед официальными похоронами Букингемский дворец обнародовал последний портрет Ее Величества.

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На снимке улыбчивая королева позировала фотографу в светло-голубом платье, жемчужном ожерелье и серьгах. Также на наряде Ее Величества можно увидеть аквамариновые брошки - подарок королеве от ее отца Георга VI. Портрет был сделан во время платинового юбилея правления. К слову, Елизавета II - единственная из королевских монахов, которая дожила до этой даты.

Последний портрет королевы. instagram theroyalfamily

Отметим, что церемония похорон пройдет сегодня, 19 сентября. Данное событие расписано практически поминутно: траурная процессия началась в 8:00 и завершится к 20:00. На похороны приглашены 500 мировых лидеров, среди которых и первая леди Украины Елена Зеленская.

Отметим, что Елизавета II правила Великобританией 70 лет. После ее смерти королевский трон перешел ее старшему сыну Чарльзу.