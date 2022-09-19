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Букингемский дворец обнародовал последний портрет Елизаветы II

19 сентября проходят похороны Ее Величества.

Автор: Шапарь Анастасия
Букингемский дворец обнародовал последний портрет Елизаветы II
Королева Елизавета умерла в обед 8 сентября в шотландском замке Балморал.
instagram theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. В королевстве существуют определенные традиции для прощания с монахом. Перед официальными похоронами Букингемский дворец обнародовал последний портрет Ее Величества.

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На снимке улыбчивая королева позировала фотографу в светло-голубом платье, жемчужном ожерелье и серьгах. Также на наряде Ее Величества можно увидеть аквамариновые брошки - подарок королеве от ее отца Георга VI. Портрет был сделан во время платинового юбилея правления. К слову, Елизавета II - единственная из королевских монахов, которая дожила до этой даты. 

Последний портрет королевы.
Последний портрет королевы.
instagram theroyalfamily

Отметим, что церемония похорон пройдет сегодня, 19 сентября. Данное событие расписано практически поминутно: траурная процессия началась в 8:00 и завершится к 20:00. На похороны приглашены 500 мировых лидеров, среди которых и первая леди Украины Елена Зеленская.

Отметим, что Елизавета II правила Великобританией 70 лет. После ее смерти королевский трон перешел ее старшему сыну Чарльзу.

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Теги:
портрет, Елизавета II, королевская семья Британии

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