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На прощании с Елизаветой ІІ воссоединилась вся королевская семья - фото

В траурной церемонии в Вестминстер-холле участвовали все дети и внуки покойной Королевы вместе со своими семьями.

Автор: Шапарь Анастасия
На прощании с Елизаветой ІІ воссоединилась вся королевская семья - фото
Траурная церемония прощания.
Reuters

8 сентября королева Великобритании Елизавета ІІ скончалась в возрасте 96 лет. 14 сентября из Шотландии прибыл гроб с телом монаха в Лондон. В этот же день была проведена траурная церемония в Вестминстер-холле, на которой собралась королевская семья в полном составе. Об этом сообщает BBC.

Во время траурной процессии Биг-Бен звонил с интервалом в одну минуту. Гроб Елизаветы ІІ украсили венком из белых роз и георгинов, а на подушке сверху лежала императорская государственная корона с сапфиром Святого Эдуарда, рубином "Черный принц" и бриллиантом "Куллинан II", ограненным из самого крупного алмаза в мире. 

Гроб сопровождали дети и внуки покойной королевы -  король Чарльз ІІІ, принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю и принцы Уильям и Гарри. Все, кроме Гарри и Эндрю были в военной форме.

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Позже к ним присоединились другие члены семьи -  королева-консорт Камилла, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и правнуки Ее Величества.

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Вся королевская семья объединилась в трауре.
Вся королевская семья объединилась в трауре.
Reuters

Стоит отметить, что во время дежурства королевский гвардеец упал в обморок у гроба Ее Величества. Через несколько секунд к охраннику подбежали двое полицейских и помогли ему подняться.

В Вестминстерском дворце гроб с телом Елизаветы II простоит под круглосуточной охраной до дня ее похорон, 19 сентября. За это время британцы имеют возможность попрощаться с монахом.

Ранее мы писали, кто будет присматривать за любимыми корги Королевы после ее смерти.

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Теги:
принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри, Елизавета II, королевская семья Британии

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