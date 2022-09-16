В сети найден "призрак" Хита Леджера – видео

Мэтью Скар сыграет актера в фильме.

Блогер Тиктока и Инстаграма, а также музыкант Мэттью Скар сказал, что его сходство с покойным актером Хитом Леджером увеличило аудиторию заинтересованных им в сети. Дошло до того, что люди начали воспринимать его как призрака знаменитости.

Читай также: "На стороне Таноса?": Дауни-младший огорчил фанов носками с "Россией"

Пользователь имеет в тиктоке более 70 тысяч подписчиков. Он регулярно получает комментарии от людей, сравнивающих его с актером. Последний, напомним, умер в 28-летнем возрасте в 2008-м.

В интервью с NeedToKnow.Online Скар сказал:

"Многие люди рассказывали мне, что они листали страницы социальных сетей и вынуждены были остановиться, потому что думали, что видят призрака. Меня не принимают за него на людях, потому что мы все знаем, что его больше нет с нами, но люди глазеют на меня, когда я в парке или в любом другом общественном месте".

Создатель контента, который родом из Италии и проживает в Лондоне, сказал, что жил "нормальной" жизнью, пока не переехал в Перт (Австралию), и пока девушка не сказала ему о сходстве с кинозвездой. К слову Перт – родной город Хита.

В комментариях к видео Мэттью часто упоминается его сходство с Леджером. К недавнему ролику один фан написал, что посетил его страницу посмотреть на доппельгангера (дьяволичного двойника) Хита Леджера.

Сходство также принесло парню роль в будущем фильме под названием "Смертельная зависимость", который выйдет на потоковых платформах в декабре этого года. Там блогер воплотит Гита.

"Мне просто позвонили по телефону и спросили, хочу ли я сыграть Хита в фильме", – сказал Скар.

Он добавил:

"Я рад, что благодаря Хиту я получил возможность побывать на съемочной площадке, и иногда кажется, что я мог что-то делать благодаря ему, даже если мы никогда не встречались. Я не знаю, слышит ли он меня, но я чувствую, что я ему виноват: по сути, я люблю этого парня".

Читай также: Ди Каприо засветился на яхте в компании украинской модели

Леджер больше всего известен своими ролями в фильмах "Темный рыцарь", "Горбатая гора" и "История рыцаря". Его последнее появление в полнометражном фильме состоялось в "Имаджинариуме доктора Парнаса" 2009 года.

Ранее мы писали о том, что Джейсон Момоа изменил свою прическу. Актер, известный длинной шевелюрой, побрил виски ради экологии.