Адриа Архона: красота, характер и сила. Три иконы, с которыми перекликается звезда «Идеального оружия»

3 сентября в прокат выходит «Идеальное оружие» — динамичный экшен с юмором, в котором главную роль исполняет Адриа Архона.

Автор: Кива Александр

Актриса перевоплощается в снайпершу, оказывающуюся в центре опасной игры, где выживание требует не только меткости, но и недюжинной находчивости. Пока зрители планируют поход в кино, мы решили познакомить вас ближе с яркой актрисой, которая прямо сейчас уверенно покоряет Голливуд.

Адриа Архона родилась в Пуэрто-Рико, а детство провела в Мехико. В 18 лет в Нью-Йорке (Lee Strasberg Theatre and Film Institute) она начала обучаться актерскому мастерству, а первые шаги в профессии сделала уже в начале 2010-х. Ее экранным дебютом стала испаноязычная короткометражка «Loss: A Short Film» в 2012 году, после чего были сериалы «В поле зрения» и «Настоящий детектив», а настоящий прорыв пришел с главной ролью Дороти в «Изумрудном городе». С тех пор Архона успела сняться в «Благих знамениях», «Тройной границе», «Шестерых outlaw» (в русском прокате: «Призрачная шестерка»), «Морбиусе», «Андоре» и «Янтарном/Наемном убийце» (Hit Man). И что интересно — с каждой новой ролью актриса все больше выходит за рамки одного амплуа: она одинаково органична в фантастике, комедии, драме и экшене. Сама Архона объясняет свою силу не только внешностью или умением оказываться в нужном кадре. Она признавалась, что с возрастом все лучше понимает, насколько сильной может быть: «Если ты терпишь неудачу, ты поднимаешься, зная, что станешь сильнее». И, похоже, эта установка хорошо описывает ее собственный путь в кино — от застенчивой девушки, для которой актерство стало способом раскрыться, до одной из самых заметных молодых звезд Голливуда. Возможно, именно поэтому в Архоне так легко узнать что-то от других великих икон поп-культуры. Не обязательно внешнее сходство — скорее ту же харизму, смелость быть яркой и способность одинаково убедительно выглядеть и на красной дорожке, и посреди экшен-сцены. Так с кем же сегодня перекликается образ Адриа Архоны?

Розалия — за смелость быть яркой

Если искать музыкальный аналог Архоны, одной из первых на ум приходит Розалия. Здесь дело даже не в прямом сходстве, а в особой способности привлекать внимание: обе легко сочетают выразительную внешность, испаноязычную культурную энергию и смелость экспериментировать со своим образом. Розалия давно превратила собственный стиль в часть творческого языка — от музыки до визуальных образов. Архона делает что-то подобное в кино: ее героини могут быть сексуальными, опасными, смешными, странными или абсолютно непредсказуемыми — но почти никогда не остаются незамеченными.

Джессика Альба — когда красота встречается с экшеном

Сравнение с Джессикой Альбой кажется чуть ли не самым очевидным, когда речь идет об Архоне в экшен-амплуа. Альба в свое время стала одной из тех актрис, которые доказали: эффектная внешность вовсе не мешает убедительно выглядеть в драке, погоне или роли женщины, способной самой о себе позаботиться. Архона движется по похожей траектории. После ролей в крупных жанровых проектах она все увереннее занимает территорию экшена, а в «Идеальном оружии» получает едва ли не лучшую возможность показать физическую сторону своего актерского диапазона. Ее героиня — не просто «девушка из красивого кадра», а снайперша, которая должна действовать быстро, жестко и точно.

Рэйчел Вайс — за ту самую кинематографичную загадочность

А вот с Рэйчел Вайс Архону можно сравнить уже по другому параметру. В обеих есть это редкое кинематографичное свойство: они могут почти ничего не делать в кадре, но все равно притягивать к себе внимание. Вайс годами демонстрировала, как совместить интеллектуальность, элегантность и внутреннюю силу — от драм до крупных приключенческих фильмов. Архона обладает похожим эффектом: за яркой внешностью у нее всегда чувствуется характер. И именно это позволяет ей переходить от романтических и комедийных ролей к героиням, которым зритель без лишних вопросов поверит с оружием в руках.

Так что, возможно, секрет Адриа Архоны именно в том, что она не пытается быть чьей-то преемницей. В ней можно увидеть немного Розалии, Джессики Альбы или Рэйчел Вайс — но с каждой новой ролью Архона все отчетливее формирует собственный образ. И теперь ей остается лишь доказать это на большом экране. В «Идеальном оружии» такая возможность у нее будет уже 3 сентября.