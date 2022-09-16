Экс-виагрянка Романова рассказала о смерти отца в оккупации
Мужчина находился в оккупированном Херсоне.
Миша Романова.
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Экс-солистка "ВИА Гры", украинская исполнительница Миша Романова поделилась грустной новостью. 15 сентября из жизни ушел ее отец.
Читай также: Умер знаменитый кинорежиссер Жан-Люк ГодарВ Инстаграме артистка опубликовала фото неба. Под картинкой Миша сообщила, что в ее семье горе. Мужчина умер во временно оккупированном Херсоне. О деталях и обстоятельствах смерти Романова не рассказала.
"Вчера ушел из жизни мой отец. Война убивает то, что дороже всего. Спасибо, мой папа, за все. Я очень эмоциональна, но я держу себя. Я люблю тебя," - сообщила Миша.
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