Смерть Хайден Панеттьери – обнародованы результаты вскрытия

Хайден Панеттьери обнаружили без признаков жизни. У тела находился препарат для срочного использования.

В США завершено вскрытие 36-летней актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко. Специалисты не обнаружили травм, которые могли бы привести к смерти звезды фильмов и сериалов.

В офисе коронера округа Гринвилл сообщили, что аутопсию завершили 17 августа. В то же время окончательная причина и обстоятельства смерти пока не установлены. Для этого полиция ждет результатов дополнительных экспертиз.

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В зарубежных СМИ обратили внимание на препарат, который полиция якобы обнаружила на матрасе в доме Панеттьери. Речь идет о средстве для назального применения, которое используется для экстренной блокировки действия опиоидов после передозировки.

instagram haydenpanettiere

Однако само присутствие такого препарата не доказывает, что его использовала актриса. Также пока нет официальных подтверждений того, что смерть Панеттьери была связана с передозировкой.

О гибели артистки стало известно 17 августа. Накануне, 16 августа, около 13:50, полиция получила сообщение от знакомого о женщине, которая не подавала признаков жизни. Во время телефонного разговора упоминалась возможная передозировка и остановка сердца.

Правоохранители и медики прибыли в жилой комплекс в Южной Каролине, где находилась Панеттьери. Несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось, смерть констатировали на месте.

Хайден Панеттьери получила популярность благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Еще она снялась в фильмах "Крик 4" и "Помни титанов".

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Актриса долгое время находилась в отношениях с Владимиром Кличко, с которым была обручена. В 2014 году у пары родилась дочь Кая-Евдокия. После разрыва отношений преимущественно Кличко воспитывал девочку.

instagram haydenpanettiere

Панеттьери ранее открыто рассказывала о борьбе с послеродовой депрессией, а также с проблемами с алкоголем и наркотиками. В последние годы жизни она пыталась восстановить близость с дочерью и вернуться к активной жизни.